Haberler

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi ilk mezunlarını verdi

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi ilk mezunlarını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yeni Medya Akademi'de eğitim gören 150 öğrenci, mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı.

Arnavutköy Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Yeni Medya Akademi'de 11 farklı branşta eğitim gören 150 öğrenci, sertifikalarını aldı.

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen akademinin ilk mezuniyet törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Gözen, yeni medyanın bilinçli ve nitelikli şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekerek, bu alanda verilen eğitimin toplumsal sorumluluk açısından değer taşıdığını belirtti.

Gözen, yerel yönetim ve üniversite işbirliğiyle yürütülen programın örnek bir çalışma olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Candaroğlu ise Yeni Medya Akademi'nin, gençlerin dijital alanda üretken ve yetkin bireyler olarak yetişmelerini amaçladığını söyledi.

Sertifikaların bir başlangıç olduğunu vurgulayan Candaroğlu, belediye olarak gençlere yönelik desteklerin süreceğini kaydetti.

Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı da akademinin, teknik eğitimin yanı sıra etik ve doğru bilgi üretimi bilincini kazandırmayı hedeflediğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Altı hafta süren programda, yeni medya ve dijital içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, radyo programcılığı, sunuculuk, dublaj ve seslendirme, fotoğrafçılık, mobil fotoğrafçılık, kamera ve çekim teknikleri, video kurgu, editörlük ve metin yazarlığı alanında eğitim verildi.

Programı başarıyla tamamlayan 150 öğrenciye sertifikaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi'nin önümüzdeki dönemlerde de eğitim faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
title