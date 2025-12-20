Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi ilk mezunlarını verdi

Arnavutköy Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Yeni Medya Akademi'de 11 farklı branşta eğitim gören 150 öğrenci, sertifikalarını aldı.

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen akademinin ilk mezuniyet törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Gözen, yeni medyanın bilinçli ve nitelikli şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekerek, bu alanda verilen eğitimin toplumsal sorumluluk açısından değer taşıdığını belirtti.

Gözen, yerel yönetim ve üniversite işbirliğiyle yürütülen programın örnek bir çalışma olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Candaroğlu ise Yeni Medya Akademi'nin, gençlerin dijital alanda üretken ve yetkin bireyler olarak yetişmelerini amaçladığını söyledi.

Sertifikaların bir başlangıç olduğunu vurgulayan Candaroğlu, belediye olarak gençlere yönelik desteklerin süreceğini kaydetti.

Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı da akademinin, teknik eğitimin yanı sıra etik ve doğru bilgi üretimi bilincini kazandırmayı hedeflediğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Altı hafta süren programda, yeni medya ve dijital içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, radyo programcılığı, sunuculuk, dublaj ve seslendirme, fotoğrafçılık, mobil fotoğrafçılık, kamera ve çekim teknikleri, video kurgu, editörlük ve metin yazarlığı alanında eğitim verildi.

Programı başarıyla tamamlayan 150 öğrenciye sertifikaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi'nin önümüzdeki dönemlerde de eğitim faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.