Yeni Mahkemelerle Adalet Sistemine Yenilikler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik. 3 bölge idare mahkemesi, 10 ağır ceza mahkemesi, 10 infaz hakimliği, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 28 aile mahkemesi, 1 ticaret mahkemesi, 5 iş mahkemesi, 2 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin yargı çevrelerini düzenledik. Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."