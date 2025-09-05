Haberler

Yeni Mahalle Muhtarı Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıyor

Yeni Mahalle Muhtarı Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle muhtarı Elvan Alan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemeleri temin etti. Yardımlar, hayırsever iş insanları ve Ellerimi Bırakma Derneği aracılığıyla ulaştırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle muhtarı Elvan Alan, ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren dernek aracılığı ile öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Alan, AA muhabirine, hayırsever iş insanlarının desteğiyle alınan kırtasiye malzemelerinin, Ellerimi Bırakma Derneğince ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Böyle bir işe vesile oldukları için mutlu olduğunu belirten Alan, "Çocuklarımızın yüzünü hep güldürmek istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Kırtasiye ihtiyacı olan aileleri derneğe beklediklerini ifade eden Alan, bu konuda kendilerine destek veren iş insanlarına ve mahalle esnafına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.