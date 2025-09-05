Yeni Mahalle Muhtarı Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle muhtarı Elvan Alan, ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren dernek aracılığı ile öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Alan, AA muhabirine, hayırsever iş insanlarının desteğiyle alınan kırtasiye malzemelerinin, Ellerimi Bırakma Derneğince ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Böyle bir işe vesile oldukları için mutlu olduğunu belirten Alan, "Çocuklarımızın yüzünü hep güldürmek istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Kırtasiye ihtiyacı olan aileleri derneğe beklediklerini ifade eden Alan, bu konuda kendilerine destek veren iş insanlarına ve mahalle esnafına teşekkür etti.