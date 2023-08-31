Yeni konut projesi Ebruli Başakşehir tanıtıldı

Başakşehir Belediyesinin desteğiyle inşa edilecek 728 daireli Ebruli Başakşehir Projesi tanıtıldı.

İlçede yer alan inşaat alanında düzenlenen tanıtımda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projeyi hızlıca tamamlayıp vatandaşlara sunacaklarını söyledi.

Kartoğlu, belediyenin farklı projeler yaptığını, ilçede sosyal ve dönüşüm anlamında ciddi bir konut seferberliği olduğunu belirtti.

İlçede riskli bina ortalamasının yüzde 13'lere kadar düştüğünü kaydeden Kartoğlu, bu projenin içinde Ebruli İnşaat'ın olduğunu aktardı.

Toplantıya Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, inşaat firmasının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

İlk etapta 263 dairenin satışa sunulacağı proje kapsamında depreme dayanıklı, 2+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip 728 dairenin yapılması hedefleniyor.