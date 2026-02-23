Yeni Kaledonya'da köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti
Fransa'nın Yeni Kaledonya bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 55 yaşındaki bir sörfçü, yapılan kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirdi.
Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, başkent Noumea'nın güneyindeki plajda köpek balığının saldırdığı sörfçü yaşamını yitirdi.
Le Monde'un haberine göre, dün Anse-Vata plajında köpek balığının sörf yapan adama saldırdığını fark eden çevredeki teknelerde bulunanlar, kurtarma ekiplerine haber verdi.
Kurtarma çalışmaları sırasında sahili boşaltan ekipler, 55 yaşındaki sörfçünün cansız bedenine ulaştı.
Polis, doktor olduğu öğrenilen sörfçünün köpek balığının saldırısında ölümcül darbeler nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırının nasıl geliştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.