Yeni İstanbul Valisi Davut Gül göreve başlıyor

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başlıyor. Yeni kabinede yer bulan ve İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep Valisi Davut Gül getirilmişti. Yeni İstanbul Valisi Davut Gül, göreve başlıyor. Gül'ün göreve başlaması nedeniyle İstanbul Valiliğinde bir tören düzenleniyor. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katılıyor.