Yeni Galata Köprüsü Geçici Olarak Trafiğe Kapandı
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çalışmaların ardından köprünün saat 04.30'dan itibaren trafiğe açılması planlanıyor.
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışma kapsamında polis ekipleri, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
Görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmaların ardından köprü saat 04.30'dan sonra araç ve yaya trafiğine açılacak.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel