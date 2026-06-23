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Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti
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Kağıthane’de yeni evli Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi tarafından asılı halde bulundu. Eşinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, evde “Anne sana layık olamadım” yazılı not dikkat çekti Polis, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

  • İstanbul Kağıthane'de 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinin salonunda ölü bulundu.
  • Olay yerinde 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not bulundu.
  • Eşi Furkan D., kadını asılı halde bulduğunu ve ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde 12 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D. (26), akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. (28) ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. 

SALONA GİDİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

"ANNE SANA LAYIK OLAMADIM" 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. 

Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not buldu.

"TARTIŞMADIK, ARAMIZDA SORUN YOKTU"

Emniyete götürülen Furkan D.'nin "Bilgi sahibi" olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Cikar bakalim dogrular... Turk Polisi bu konularda harika is cikarir... Muhakka bulur nasil oldugunu...

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Allah rahmet eylesin,acaba neden?

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