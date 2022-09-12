Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Zehra Semahat Erişen İlkokulu Sınıftan görüntü Ders dinleyen öğrenciler Öğrencilerle röportaj İZMİR -İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kent genelinde bulunan 2 bin 496 okuldaki 30 bin 151 derslik, eğitim ve öğretim dönemi için hazır hale getirildi.

Zehra Semahat Erişen İlkokulu

Sınıftan görüntü

Ders dinleyen öğrenciler

Öğrencilerle röportaj İZMİR - İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi kent genelinde bulunan 2 bin 496 okuldaki 30 bin 151 derslik, eğitim ve öğretim dönemi için hazır hale getirildi.

Yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrenciler okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İzmir'de 738 bin 273 öğrenci sınıflarda yerini aldı.

Öğrencilerin yanı sıra 56 bin 79 öğretmen de yeni eğitim öğretim yılının heyecanını hissetti.

Bayraklı ilçesindeki Zehra Semahat Erişen İlköğretim Okulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan 4. sınıf öğrencisi Ecemsu Çoban, AA muhabirine yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyledi. Tatilde kitap okuduğunu ve çok eğlendiğini anlatan Çoban, "Bugün okulun ilk günü ve çok heyecanlıyım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum." dedi.

Yasin Tekin de 4. sınıfa başlayacağını ifade ederek, yaz tatilinde ders çalışmayı ihmal etmediğini kaydetti. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını belirten Tekin, okulun açılmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

İzmir'de geçen hafta başlayan uyum haftası kapsamında 57 bin 416 birinci sınıf öğrencisiyle 48 bin 398 okul öncesi öğrenci ders başı yaptı.