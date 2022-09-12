Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Okulun dışından genel ve detay görüntüler Veliler ve öğrencilerden görüntüler 3. sınıf öğrencisi Ahmet Tarık Gümüş'ün konuşması Yeni eğitim öğretim yılı başladı NİĞDE - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.
Okulun dışından genel ve detay görüntüler
Veliler ve öğrencilerden görüntüler
3. sınıf öğrencisi Ahmet Tarık Gümüş'ün konuşması Yeni eğitim öğretim yılı başladı
NİĞDE - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrencilere, okulun ilk gününde aileleri eşlik etti. Öğrencilerden Ahmet Tarık Gümüş, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu ve ilk sıraya oturabilmek için okula önce geldiğini söyledi.
Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel