Yeni Doğmuş Süper Kütleli Kara Delik Keşfi

ASTRONOMLAR gizemli galakside yeni doğmuş süper kütleli kara delik keşfetti.

Yale Üniversitesi'nden astronom Pieter van Dokkum ve ekibinin, evrenin derinliklerinde alışılmışın dışında bir yapı tespit ettikleri bildirildi. 'Sonsuzluk Galaksisi' olarak adlandırılan bu yapı, kısa süre önce çarpışan iki disk galaksiden oluşuyor. Çarpışmanın ardından ortaya çıkan yapı, sonsuzluk simgesini andırıyor.

Araştırmacılar, galaksinin merkezinde yer alan yoğun gaz bulutlarının içinde, devasa miktarda madde yutan bir süper kütleli kara delik gözlemlediklerini açıkladı. Kara deliğin her iki galaksi çekirdeğinin dışında, sistemin tam ortasında bulunması ise bilim insanlarını şaşırttı. Pieter van Dokkum, "Bu, şimdiye kadar yeni doğmuş bir süper kütleli kara deliğin doğrudan gözlemlendiği ilk örnek olabilir. Elimizdeki en güçlü kanıt bu" dedi.

Keşif, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun yürüttüğü 'COSMOS-Web' araştırması kapsamında elde edilen görüntüler sayesinde yapıldı. Ek olarak, W. M. Keck Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi'ne ait arşiv verileri de kullanıldı. Keşif sırasında, kara deliğin yaklaşık 1 milyon Güneş kütlesine sahip olduğu ve Dünya'nın kütlesinin 300 milyar katı olduğu hesaplandı. Bu gözlem, evrenin erken dönemlerinde nasıl bu kadar büyük kara deliklerin oluşabildiği yönündeki tartışmalara da önemli bir katkı sundu.

Araştırma ekibi, kara deliğin gerçekten yeni doğmuş bir süper kütleli kara delik olup olmadığını kesinleştirmek için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uzmanlar ilk bulguların, evrenin ilk zamanlarında kara deliklerin nasıl bu kadar kısa sürede büyüyebildiğine dair önemli ipuçları sunduğunu da kaydetti.