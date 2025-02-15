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Hindistan'da tren istasyonu izdihamında 16 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay, iptal edilen seferlerin ardından yolcular arasında yaşanan kalabalık nedeniyle meydana geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

ÖLENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

Hindistan'da tren istasyonu izdihamında 16 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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