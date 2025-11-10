Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Protesto Edildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını protesto eden yüzlerce kişi, hükümete acil önlem çağrısı yaptı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi, Hava Kalitesi Endeksi'ne (AQI) göre "tehlikeli" sayılan 300 seviyesini aşarak 392'ye yükseldi.

Bunun üzerine, aralarında çevre aktivistleri ve ailelerin de bulunduğu yüzlerce kişi, insan sağlığına zararlı kabul edilen seviyeleri aşan hava kirliliğini protesto etmek için başkentteki "India Gate (Hindistan Kapısı)" anıtı önünde toplandı.

Pankartlar taşıyan göstericiler, hükümete hava kirliliğini azaltacak acil önlemler alması çağrısında bulundu.

Gösteri izni bulunmadığı gerekçesiyle protestoya müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Hindistan hükümeti, Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde havaya kimyasal salarak "yapay yağmur" denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.