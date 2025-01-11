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Yeni Büyükelçiler ve Dışişleri Atamaları Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni Büyükelçiler ve Dışişleri Atamaları Resmi Gazetede Yayımlandı
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Cumhurbaşkanı kararıyla Almanya, Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni büyükelçiler atandı. Dışişleri Bakanlığına çeşitli atamalar yapıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün atandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı kararıyla Almanya, Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçi atandı. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün atanırken, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Lütfullah Göktaş oldu. Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, bazı ülkelere yeni büyükelçiler atandı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığına da atamalar yapıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Birol Akgün, Mozambik Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan, Ürdün Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcılığına Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onaner, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı yerine Mehmet Yerlikaya atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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