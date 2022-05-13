Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi?

İSTANBUL (ANKA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi" diye sordu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kendi tatil köyü projesine orman alanı tahsis ettiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanı olarak şahsınıza ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020'de Muğla'daki Bodrum Hilton Türkbükü Oteli bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizm'i satın almıştır. Satın alınan ISR Holding'in ismi 15 Ocak 2021'de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Satın aldığınız haliyle otelden ibaret bulunan alanda tatil köyü yapılmasına bakan sıfatıyla izin verdiğiniz hatta satın alınan otelin yanı başındaki 25 dönüm orman arazisini de şirketinize tahsis ettiğiniz ve 25 dönümlük orman arazisinde de 120 odalık yeni bir blok inşaatına bakan sıfatıyla izin verdiğiniz ve onayınızla birlikte orman arazisindeki ağaçların kesilerek, yeni inşaatın gerçekleştirilmesi için tek engelin ÇED sürecinin kaldığı iddia edilmektedir."

Yeneroğlu, Ersoy'dan şu sorulara yanıt istedi:

- Bodrum Türkbükü'ndeki Hilton Türkbükü Oteli'ni satın aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu otelin çok kapsamlı bir tatil köyüne dönüştürülmesine izin verdiniz mi?

- Sahibi olduğunuz Bodrum Türkbükü'ndeki oteli tatil köyüne dönüştürdükten sonra otel arazisinin yanındaki ormandan 25 dönümlük araziyi Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinizin kullanımına tahsis ettiniz mi?

- Sahibi olduğunuz oteli tatil köyüne dönüştürmenin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinize tahsis ettiğiniz ormanda yeni otel binası yapılmasına izin verdiniz mi?

- Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi mülkiyetindeki otele haksız bir menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddia edilen şahıs hakkında, Kültür ve Turizm Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacak mısınız?