Yemenli ve Haitili öğrenciler KBÜ'de birincilikle mezun oldu

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören Yemenli ve Haitili öğrenciler, bölümlerini birincilikle bitirdi.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin uluslararası öğrencileri, akademik başarılarıyla dikkati çekiyor.

Yemenli Malak Abduljalil Mohsen Nagy Al-Sufyani, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden, Haitili Weestenley Jean Estiverne de Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al-Sufyani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür etti.

Türkiye'de eğitim görmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Al-Sufyani, üniversitede geçirdiği eğitim sürecinin hem akademik hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Estiverne de üniversite eğitimindeki akademik ortamdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karabük Üniversitesinin hem dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasıyla hem de sunduğu eğitim kalitesiyle başarılı bir kurum olduğunu vurgulayan Estiverne, "Bu süreçte hocalarımın desteği ve arkadaşlık ortamı gelişimimde büyük pay sahibi oldu. Başarıya ulaşmamda emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.