Yemenli gazeteci, Husilerin kuşattığı Taiz'de insani krizin derinleştiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'de İran destekli Husilerin kuşatması altındaki Taiz'de yaşayan gazeteci Muhammed el-Rumeym, kentteki insani krizin her geçen gün derinleştiğini belirterek, "Bu boğucu kuşatma sivillerin ölümüne yol açıyor." dedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar ağustos ayından bu yana şiddetlendi.

Taraflar çatışmalar nedeniyle birbirlerini suçlarken uzun zamandır sorunların yaşandığı Yemen'deki insani kriz gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor.

Stratejik konumda bulunan Taiz kenti çevresi, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların odak noktası haline gelmiş durumda.

Hava saldırılarıyla Husilerin ilerleyişi yavaşlatılsa da İran destekli grup Taiz kentinin diğer bölgelerle bağlantısını keserek kuşatmaya aldı. Söz konusu kentte yaşayan Yemenli gazeteci Rumeym, Taiz'deki son durumu AA muhabirine anlattı.

Rumeym, Taiz vilayetinin boğucu bir kuşatma altında olduğunu ve geçişlerin Husiler tarafından kapatılması nedeniyle bölgede insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin güneybatısında yer alan 2 milyonu aşkın nüfusa sahip Taiz'in içme suyunu sağlayan neredeyse tek kaynak olan Vazi ez-Zebab'ın da kuşatma altına alınmasıyla Taiz'de su sıkıntısının derinleştiğini kaydeden Rumeym, su sıkıntısına bağlı olarak sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarda artış yaşanacağı endişesini dile getirdi.

Taiz'den Aden'e uzanan güzergahın gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların karşılandığı tek yol olmasına karşın tamamen kapatıldığını aktaran Rumeym, "Kuşatmaya ek olarak Husilerin gerçekleştirdiği saldırı ve bombardımanlar da var. Taiz her yönden saldırı altında ve kuşatılmış durumda." dedi.

İlçelerde yaşayan pek çok insanın saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve Taiz iline göç ettiğini bildiren Rumeym, vilayette zorla yerinden edilen insan sayısının geçen hafta 140 bini aştığını ifade etti.

Yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle diyaliz hastaları hayatını kaybedebilir

Rumeym, kuşatma nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Yemenlilerin çektiği sıkıntıların şiddetlendiğine işaret ederek, "Sevre Hastanesi'ndeki diyaliz merkezi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Burada binlerce kişi hizmet alıyordu. Kapanması diyaliz hastalarının çoğunun ölümüne yol açabilir." diye konuştu.

Bölgede daha önce 18 saat verilen elektriğin artık sadece geceleri verilebildiğini ve jeneratörler için yeterli yakıtın ulaştırılamadığını söyleyen Yemenli gazeteci, hastanelerdeki oksijen ve kan stoğunun da tükenmeye başladığını belirterek, "Bugün sivil veya asker yaralılar hastaneleri doldurmuş durumda. İlaç konusunda da büyük bir sıkıntı var." bilgisini paylaştı.

Evlerde yemek pişirilemiyor

Taiz ilindeki bütün akaryakıt istasyonlarının kapalı olduğunu ve sadece bazı kişilerin karaborsada çok yüksek fiyatlarla yakıt sattığını aktaran Rumeym, evlerde yemek pişirmek için kullanılan tüp gazının da neredeyse tamamen tükendiğini söyledi.

Evlerindeki tüpleri yenileyemedikleri için yemek pişiremeyen Yemenli ailelerin hazır yemek almaya yöneldiklerini kaydeden Rumeym, kuşatma nedeniyle hazır yemek fiyatlarında da ciddi artış yaşandığını bildirdi.

Kuşatmadan en çok yaşlıların ve kadınların etkilendiğini vurgulayan Rumeym, şöyle devam etti:

"Bu boğucu kuşatma sivillerin ölümüne yol açıyor. Bunların büyük bölümü çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Bugün bu insanlar gıda maddelerinden mahrum bırakılıyor, hareket özgürlükleri kısıtlanıyor ve ihtiyaç duydukları gıdaya, ilaca, yakıta, gaza ve diğer temel ihtiyaçlara erişemiyorlar. Peki çocukların suçu ne, kadınların, yaşlıların ve diğer sivillerin suçu ne? Kenti kuşatmayı bırakın ve yolları açık tutun. İnsanların yollarını kapatmak ahlaki bir davranış değildir."

Kaynak: AA