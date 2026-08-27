Husiler Kızıldeniz'de Balıkçı Teknelerini Vurdu

Yemen'de İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de balistik füzeyle balıkçı teknelerini hedef alması sonucu 3 balıkçının yaralandığı, bazılarının da kaybolduğu belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri tarafından yapılan ve "2dec" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husiler, Kızıldeniz'deki Haniş Adası yakınlarında demirlemiş durumdaki balıkçı teknelerini balistik füzelerle vurdu.

Saldırıda 3 balıkçı teknesi kullanılamaz hale gelirken 3 balıkçı yaralandı, bazıları da kayboldu. Kaybolan balıkçıları arama ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA