Yemen ordusuna bağlı savaş uçakları Taiz'de Husi mevzilerini vurdu

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Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin çeşitli bölgelerinde bulunan Husi milislere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Yemen Savunma Bakanlığı'na bağlı Septembernet haber sitesine göre, orduya bağlı savaş uçakları Taiz kentinin kuzeyi, doğusu ve batısındaki Husi mevkilerine saldırılar gerçekleştirdi.

Savaş uçakları, kentin kuzeyindeki Sittin Caddesi ve Huban bölgesindeki bazı noktaları, Sayyahi bölgesinde gruplar halinde bulunan Husi topluluklarını ve kentin doğusundaki Sofitel Tepesi'nde tank ve topların da bulunduğu Husi mevzilerini vurdu.

Saldırılarda Taiz'in doğusundaki el-Makrami bölgesi ve el-Caşe Tepesi'ndeki bazı Husi mevkileri de hedef alındı.

Kaynak: AA