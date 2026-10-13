Yemen ordusu, yaklaşık 1200 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi

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Yemen ordusu, Husilere ait askeri mevzilere yönelik düzenlenen 2 bin 200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen ordusunun, Husilere karşı yürütülen "Yemen Şafağı" operasyonuna ilişkin açıklamasında, birliklerin doğu ve güney cephelerinde taarruz faaliyetlerini sürdürdüğü ve yoğun ateş desteği altında sahada ilerleme kaydettiği belirtildi.

Düzenlenen 2 bin 200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 440'tan fazla askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarılan açıklamada, operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçusu ve çok namlulu roketatarların kullanıldığı kaydedildi.

Husilere ait tahkimatların, komuta ve kontrol merkezlerinin, gözetleme noktalarının, mühimmat depolarının ve derinlikteki yüksek değerli askeri hedeflerin vurulduğu dile getirilen açıklamada, Taiz vilayetinde Husilere ait konvoyların ve takviye birliklerinin yoğun saldırılarla hedef alındığı, bu saldırılarla Husilerin mevzilerine destek sağlama ve birliklerini yeniden düzenleme kapasitesinin sekteye uğratıldığı ileri sürüldü.

Yemen ordusu, askeri operasyonların uluslararası insancıl hukuk kuralları gözetilerek "meşru askeri hedeflere" yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yemen'deki çatışmalar Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Uleymi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen'de, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

Kaynak: AA