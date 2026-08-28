Yemen ordusundan Dali'de Husilere İHA'lı saldırı

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) Husilere ait bir mühimmat deposu ve toplanma alanını hedef aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, ordu birliklerinin Dali vilayetindeki Damt ilçesinin güney girişinde bulunan Firdevs bölgesinde Husilere ait bir mühimmat deposu ve toplanma alanını hedef aldığı belirtildi.

Haberde, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, geçen ay Marib, El-Cevf ve Taiz dahil olmak üzere birçok vilayette yeniden başlamıştı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrollerinde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA