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Yemen ordusu Taiz ve Tur el-Baha'da Husilere 97 operasyon düzenledi

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Yemen ordusu, Taiz ve Tur el-Baha cephelerinde İran destekli Husilerin askeri takviyelerine yönelik 97 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamaya göre operasyonlarda Husilerden 260 unsur etkisiz hale getirildi, 44 askeri araç imha edildi veya kullanılamaz hale getirildi.

Yemen ordusu, Taiz ve Tur el-Baha cephelerinde İran destekli Husilerin askeri takviyelerine yönelik 97 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Husilere yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Nezili, Tur el-Baha cephesi ile Taiz ekseninde Husilerin askeri takviyelerinin hedef alındığını belirterek, "Operasyonlar, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler ve keskin nişancılar kullanılmak suretiyle çeşitlilik göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, düzenlenen 97 operasyon sonucu Husilerden 260 unsurun "etkisiz hale" getirildiği, ayrıca 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel ticaretin kalbi olan Babülmendeb Boğazı'na yakın konumda yer alan stratejik Taiz vilayetinin çeşitli cephelerinde günlerdir sahadaki gerilimin arttığı, Husi güçlerinin kırsal bölgelerde ilerleme girişimleri ve saldırılar düzenlediği belirtiliyordu.

Kaynak: AA
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