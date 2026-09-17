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Yemen ordusu: Taiz ve Muha'da Husilerin ikmal hatlarını hedef aldık

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Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Muha kentlerinde İran destekli Husilere ait ikmal hatları ve toplanma noktalarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Muha kentlerinde İran destekli Husilere ait ikmal hatları ve toplanma noktalarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, Taiz ile Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Taiz iline bağlı Muha kentinde Husilere ait ikmal hatları ve konuşlanma noktalarını hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, daha önce de Taiz'de Husilerin saldırısının püskürtüldüğü ve grubun mevzileri ile takviyelerinin vurulduğu ifade edildi.

Yemen ordusu son dönemde başta Taiz olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde Husilerin mevzileri ve toplanma noktalarına yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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