Yemen ordusu, Taiz ve Lahic'te Husilerle son 2 günde çatışmada 13 askerini kaybetti

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Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husilerle son 2 günde yaşanan çatışmalarda 13 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı "Tur el-Baha Mihveri" adlı birim, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Taiz ve Lahic'teki çatışmalarda 13 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ordunun mücadelesinin hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.

Yemen'de çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, Temmuz 2026'nın başından bu yana Marib, Cevf, Taiz, Lahic ve Beyda vilayetleri de dahil olmak üzere çeşitli cephelerde yeniden tırmandı.

Ülkede Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetine destek vermek üzere müdahalede bulundu.

Kaynak: AA