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Yemen ordusu, Taiz'de Şakab cephesinde 8 saat süren çatışmada 16 Husi kaybı bildirdi

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Yemen ordusu, Taiz'in güney girişindeki Şakab cephesinde 8 saatten fazla süren çatışmalarda İran destekli Husilerin püskürtüldüğünü ve 16 milisin öldüğünü açıkladı. Açıklamada Husilerin bölgede ilerleme kaydedemediği belirtildi, Husilerden henüz yanıt gelmedi.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde saldırılarını püskürttükleri İran destekli Husilerden 16 kişiyi öldürdüklerini açıkladı.

Yemen ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Taiz vilayetinde saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret edildi.

Husilerin, Taiz'in güney girişi Şakab cephesinden saldırıya geçtiği aktarılan açıklamada, 8 saatten fazla süren şiddetli çatışmalar sonucu Husilerin 16 kayıp vererek püskürtüldükleri kaydedildi.

Açıklamada, "Husi milislerin saflarında hayatını kaybeden 16 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralılar oldu. Husi milisleri, bölgede hiçbir ilerleme kaydedemedi." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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