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Yemen ordusu: Taiz'de Husiler ile çıkan çatışmalarda 2 subay hayatını kaybetti

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Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin güney cephelerinde Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 subayının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin güney cephelerinde Husiler ile yaşanan çatışmalarda 2 subayının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "Tur el-Baha Mihveri" adlı birim, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Yüzbaşı Fevvaz Sabit İsmail el-Asveri ve Üsteğmen Ferid Yasin Hamid el-Marbadi'nin, Taiz'in güneyindeki Husilerle çıkan çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Subayların hayatını kaybettiği saldırılara dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA
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