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Yemen'de çatışma: 2 asker hayatını kaybetti

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Yemen ordusu, Husilerle yaşanan çatışmalarda biri komutanın oğlu olmak üzere 2 askerin öldüğünü duyurdu. Ölen askerler için Marib'de cenaze töreni düzenlendi, ayrıntılı bilgi verilmedi; Husilerden açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, Husilerle yaşanan çatışmalarda aralarında bir komutanın oğlunun da bulunduğu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinin haberinde, yaşamını yitiren askerler için Marib kentinde cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Haberde, askerlerin "cumhuriyeti ve ulusal kazanımları savunurken görevlerini yerine getirdikleri sırada" hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, iki askerin nerede ve ne zaman öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, 21 Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin birçok kent ve vilayetini kontrol ediyor.

Son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz'in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde taraflar arasındaki çatışmalar yeniden arttı.

Kaynak: AA
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