Haberler

Yemen ordusu, Husilerin Kızıldeniz'de uçuş güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Husilerin İran yapımı silahlarla Kızıldeniz'in güneyinde sivil uçuş güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi. Taiz ve Lahic'teki çatışmalarda ise 10 Yemen askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yemen ordusu, Husilerin, İran yapımı hava silahlarıyla Kızıldeniz'in güneyindeki sivil havacılık güvenliğini ve uluslararası uçuşları tehdit ettiğini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen ordusunun son dönemde Husilerin "yenilikçi teknik ve taktiklere sahip İran hava savunma silahları" kullandığını belirlediğini, bu silahların sivil uçaklara karşı kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların, Yemen'in batısındaki Hudeyde'den Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası uçuş rotalarına doğru fırlatılan "seyir füzelerine dönüştürüldüğünü" belirtti.

Bu füzelerin her birinin 25 dakikaya kadar havada kalış durumunu sürdürdüğünü, termal takip sistemiyle çalıştığını belirten Nuzeyli, bunların askeri ve sivil hedef ayırt etmeden saldırılarda kullanıldığını ifade etti.

Nuzeyli, bu silahların "uluslararası uçuş rotalarına doğrudan bir tehdit" oluşturması dolayısıyla Yemen'in yerel meselesi olarak ele alınamayacağını vurguladı.

Taiz ve Lahiç'te 10 Yemen askeri hayatını kaybetti

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı "Tur el-Baha Mihveri" adlı birim, sosyal medya hesabından Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husilerle girilen çatışmalarda 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz, Lahic, Marib, El-Cevf ve El-Beyda vilayetleri başta olmak üzere birçok cephede çatışmalar devam ediyor.

Yemen'deki çatışmalar

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Fotoğraf ayrı paylaşıma düştüğü not ayrı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki araca çarpan sürücü 14 yaşında çıktı
Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

Cübbeli Ahmet’in damadından fon iddialarına yanıt
Hakan Fidan'dan Başika Üssü açıklaması! Türkiye, Irak'taki askeri varlığını kademeli olarak sonlandırabilir

Türkiye Irak'taki üssünden çekilecek mi? Fidan şartı açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
Kütahya'daki feci kaza kamerada! Çarpışma anı saniye saniye kaydedildi

Kavşağa girdiği anda oldu! Ölümlü kaza saniye saniye kaydedildi
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda paylaşımı geldi
Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin oteline bakın