Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin saldırılarında 3 sivil öldü, 19 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın raporuna göre Husilerin Taiz'de son 73 saatte sivil yerleşimlere yaklaşık 290 mühimmat fırlattığı saldırılarda 3 sivil öldü, 19 kişi yaralandı. Saldırılarda 9 ev ve 7 araç hasar gördü, 16 sivil kaçırıldı.

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz vilayetinde sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 290 mühimmat fırlattığı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın Taiz'deki ihlallerle ilgili yayımladığı raporda, devam eden abluka, sivillerin hareketliliğinin kısıtlanması ve Husilerin işlediği ihlallere dikkati çekildi.

Husilerin son 73 saat içinde Taiz vilayetindeki yerleşim bölgelerine yönelik bombardıman ve keskin nişancı saldırıları sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil yerleşim yerleri ve köylere hedef gözetmeksizin yaklaşık 290 mühimmat atıldığı kaydedildi.

Saldırılarda 9 ev ile 7 aracın hasar gördüğü ifade edilen raporda ayrıca Husilerin sivil yerleşim yerlerine baskınlarında aralarında hastalar, yaşlılar ve iki çocuğun da bulunduğu 16 sivilin kaçırıldığı bildirildi.

Yemen ordusu

Öte yandan Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Taiz'de Husilerin Akruz bölgesindeki toplanma alanına topçu birlikleri tarafından saldırı düzenlendiği, saldırıda Husilerden ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Sayıya ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, ayrıca Husilerle çeşitli noktalarda çatışmaların da sürdüğü aktarıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Yemen'in en büyük üçüncü kenti ve stratejik bir merkez olan Taiz, Husilerin ablukası altında bulunuyor.

Ağustos ayının başından bu yana Yemen genelinde yaklaşık 330 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği kaydedilmişti.

Yemen'de yerinden edilenlerin yüzde 40'ının Taiz'de bulunduğu, bu kişilerin sayısının yaklaşık 140 bin olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili 'Güçlü' talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler11

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu

İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Türkiye'ye böyle getirildi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

Bu günlere dikkat! İstanbul dahil 11 il için kodlu alarm