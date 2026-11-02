Yemen'in Taiz kentinde Suudi uçaklarının vurduğu evde 4 sivilin öldüğü iddia edildi

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Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Suudi Arabistan savaş uçaklarının bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz ilinin Eş-Şemayetin ilçesine bağlı Ez-Zeazi bölgesinde bir sivile ait evi hedef aldı.

Bombardımanda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, ikisi genç kız olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin de yaralandığı öne sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA