Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen'in Taiz kentinde Suudi uçaklarının vurduğu evde 4 sivilin öldüğü iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Suudi savaş uçaklarının bir evi hedef aldığı ve ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, ikisi genç kız 4 kişinin öldüğü iddia edildi. Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre bombardımanda 2 sivil de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Suudi Arabistan savaş uçaklarının bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz ilinin Eş-Şemayetin ilçesine bağlı Ez-Zeazi bölgesinde bir sivile ait evi hedef aldı.

Bombardımanda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, ikisi genç kız olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin de yaralandığı öne sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
ATM'den çıkan 4 bin 900 avroyu cebine koymadı! Alanya'da otobüs şoförü parayı sahibine teslim etti

ATM'den tomarla avro çıktı! Otobüs şoförü bakın ne yaptı
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek

4 ilde ulaşımı değiştirecek proje! Yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

Yasağa meydan okuyup sokaklara döküldüler! Komşu cezayı kesti
Pakistan'da TikTok fenomeninin düğününde izdiham! 2 ölü, 17 yaralı

TikTok fenomeninin düğününde akılalmaz izdiham! Birbirlerini ezdiler
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler