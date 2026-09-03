Taiz'de şiddetli çatışmalar: Husi saldırılarına karşı koyuluyor

Yemen silahlı kuvvetleri ile İran destekli Husiler arasında ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki "26septnews" internet sitesinin haberine göre, Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetler, Husi milislerinin Taiz'e yönelik saldırılarına karşı koyuyor.

Taiz'in çeşitli cephelerinde çatışmaların devam ettiğini aktaran hükümet yanlısı haber sitesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Husilerin kısa süre önce kentin kuzeyindeki Cebel Cerre ve Vadi el-Kadı çevresinde yer alan askeri noktaları ve yerleşim yerlerini havan ve ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını kaydetti.

Silahlı kuvvetlere bağlı hava savunma birliklerinin Taiz'in batı kırsalındaki Makbene cephesinde Husilere ait bir kamikaze tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü de aktarıldı.

Adı açıklanmayan bir askeri yetkili, silahlı kuvvetlerin Husi milislerinin eylemlerine karşı koymak ve planlarını boşa çıkarmak amacıyla kentin tüm cephelerinde en üst düzeyde savaşa hazır ve teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yemen devlet televizyonu, Husilerin, Taiz ve Hudeyde kentlerinin batı sahillerindeki bölgeleri 14 balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurmuştu. ???????

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki çatışma ve gerilim, temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Özellikle Taiz, Dali, Marib ve Cevf kentlerinde karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA