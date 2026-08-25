Yemen'de Taiz'de Şiddetli Çatışmalar

Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin birçok cephesinde İran destekli Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Husilerin Taiz vilayetinin farklı cephelerinde sızma girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Taiz'in kuzeydoğusundaki Kilabe cephesinde sızma girişiminde bulunan Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılan haberde, Taiz'deki el-Krifat ve diğer bazı cephelerde de çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Bölgede devam eden çatışmalarda Husilerin çok sayıda can kaybı verdiği paylaşılan haberde, Husilere ait çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, geçen ay Marib, El-Cevf ve Taiz dahil olmak üzere birçok vilayette yeniden başlamıştı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrollerinde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA