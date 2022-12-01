Yemen'in Başkentindeki Kanser Merkezi Uluslararası Ekonomik Destek Çağrısı Yaptı

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Al-Jmhuri Hastanesi'nin Onkoloji Merkezi'nin direktörü olan Hammoud Hudish, fon ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kapanmak üzere olan merkeze destek vermeleri için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Al-Jmhuri Hastanesi'nin Onkoloji Merkezi'nin direktörü olan Hammoud Hudish, fon ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kapanmak üzere olan merkeze destek vermeleri için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Şu anda Yemen'de birçoğu çocuk olan 600'den fazla kanser hastası merkezde tedavi görüyor.

SES (Arapça): HAMMOUD HUDİSH, Al-Jmhuri Hastanesi Onkoloji Merkezi Direktörü:

"Burası tüm ülkede savunmasız durumdakilere ücretsiz hizmet veren tek merkez konumunda olduğu için uluslararası toplumun merkezimizi destekleyeceğini umuyoruz. Bu merkez hizmet vermeyi sonlandırırsa bundan birçok kanser hastası ve aileleri etkilenecek."

Yemen'de sekizinci yılına giren iç savaş, ülkedeki sağlık tesislerinin yarısından fazlasını harap etti, ücretlerde düşüşe neden oldu, ithalatın azalmasına yol açtı, ciddi tıbbi malzeme eksikliğine neden oldu ve 20 milyondan fazla kişiyi açlık sınırına itti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor. (XHTV)