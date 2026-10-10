Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Husilerin Zubab saldırısını püskürttü

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Yemen'deki hükümet güçleri, Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Zubab Havalimanı'nın kuzeyinde Husiler tarafından düzenlenen bir saldırıyı püskürttüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı Amalika Güçlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Zubab Havalimanı'nın kuzeyindeki mevzilerine yönelik saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Husilerin personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplara uğratıldığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Saldırının püskürtülmesinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'na ait uçakların, Husilerin bölgeye gönderdiği takviye kuvvetlerini hedef alan hava saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA