Yemen Hükümeti ve Husiler 3 Günlük Esir Takasına Başladı

Yemen'de savaşan taraflar Cuma günü 880'den fazla esiri ilgilendiren üç günlük esir takasına başladı. Uygulama, savaştan yorgun düşmüş ülkede barışa doğru atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Cuma günü yaklaşık 320 esirin serbest bırakıldığını kaydeden uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetinin müzakere komitesi başkanı Yahya Kazman, bunlardan 70 Yemen hükümeti esirinin Sana'dan Aden'e iki uçakla ve 250 Husi esirininse Aden'den Sana'ya uçaklarla götürüldüğünü söyledi.

Serbest bırakılanlar arasında eski Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur Hadi ve ülkenin önceki savunma bakanı olan Mahmud El Subeyhi gibi üst düzey kişiler de bulunuyor.

Uçaklar Aden Havalimanı'na iniş yapınca serbest kalan esirlerin aileleri, sevinç gözyaşları döktü ve sevdiklerini çiçeklerle karşıladı.

SES 1 (Arapça): ABU HASHİM AL-KAHLANİ, Serbest bırakılan Yemenli tutuklu:

"Bugün ne hissettiğimi tarif edemem. En sonunda ailelerimize, kardeşlerimize ve dostlarımıza kavuşabileceğiz. Bugün serbest bırakılan tüm esirlere, yeni bir hayat sunuldu. Sana Havalimanı'ndaki içten karşılama için teşekkür etmek isteriz."

ICRC, geri kalan esirlerin Yemen ve Suudi Arabistan'daki kentler arasında taşınması için Cumartesi ve Pazar günü daha fazla uçuşun gerçekleştirileceğini söyledi.

Esir değişimi, savaşan taraflar arasında güven oluşturmaya ve gelecekteki barış görüşmelerine zemin hazırlamaya yönelik can alıcı önemde bir güven arttırıcı hamle olarak görülüyor. Bu hamle, sekiz yıldan fazla bir süredir Yemen'i felce uğratan ve vatandaşlarını muazzam acılar yaşatan yıkıcı çatışmanın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması umutlarını artırdı.

SES 2 (Arapça): MOHAMMAD AL-FAQİH, Yemen Kızılayı Ulusal Programlar Koordinatörü:

"Çeşitli alanlarda yardım sağlamak, yaşam kurtarmak, ailelerin yeniden bir araya gelmesini sağlamak ve esir değişimi sağlamak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile yakın şekilde çalışıyoruz. Bugün bu önemli vesileyle tüm Yemenli aileleri ve vatandaşları kutluyoruz. Umarız barış devam eder ve yaşam Yemen'deki herkes için normale döner."

İran destekli Husi milislerin ülkenin kuzeyinde bazı kentlerin kontrolünü ele geçirip Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki uzun soluklu savaş halen devam ediyor. Devam eden çatışmalar, sarsıcı derecede yüksek sayıda can kaybına yol açtı ve Yemen'i insani krizin eşiğine getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Aden'den bildiriyor. (XHTV)