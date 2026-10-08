Haberler

Yemen hükümeti, Taiz'de Husi kontrolündeki bazı bölgelerde eğitime ara verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolüne geçen Taiz'in bazı bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar uyarınca okullar ve üniversitelerde eğitime geçici ara verilirken, sağlık, temizlik ve su sektörü çalışanları istisna tutuldu.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolüne geçen Taiz vilayetinin bazı bölgelerinde vatandaşların güvenliğini korumak için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesaplarından Taiz vilayetinde Husi kontrolüne geçen bölgelerle ilgili açıklamada bulundu.

İryani, Taiz Valiliği tarafından alınan kararlar uyarınca ilgili bölgelerdeki okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini aktardı.

Kararların olağanüstü güvenlik koşullarının gelişmesi ve buna bağlı olarak iş ve eğitim süreçlerinin düzenli şekilde yürütülmesinin zorlaşması nedeniyle alındığını kaydeden İryani, eğitime geçici süreli ara vererek öğrencilerin ve eğitimcilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İryani, sağlık, temizlik ve su sektörlerinde çalışan görevlilerin genelgede istisna tutulduğunu, devlet memurlarının Husilerin çağrılarıyla işe başlamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Husilerin işlettiği internet şebekesinde kesinti

Yerel kaynaklar, Husilerin işlettiği "Yemen Net" isimli internet sağlayıcısının pek çok vilayette erişime kapandığını aktardı.

Kesintinin sebebi tam olarak netleşmezken, Suudi Arabistan'ın hava saldırılarının altyapı tesislerini hedef aldığı düşünülüyor.

Yemen'in başkenti Sana'yı 2014 yılında ele geçiren Husiler, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile devlet kontrolündeki telekomünikasyon altyapısının da kontrolünü ele geçirmişti.

Husilerin, "Yemen Net" altyapısını kullanarak kendilerine muhalif olan haber sitelerini, sosyal medya platformlarını ve bağımsız bilgi kaynaklarını engellediği bildirilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Bakan Tekin, rahatsızlığını açıkça dile getirdi: Bir veli olarak...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalça dolgusu sonrası ölen Melike Çiftçi davası! Sanık doktora daha önce aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verilmiş

Kalça dolgusu sonrası ölmüştü! Sanık doktorun geçmişi şoke etti
Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Seslendirme sanatçısının kahreden ölümü! Eşi de oradaydı
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

TRT yorumcusunun Fenerbahçe maçında söylediklerine tepki yağıyor

Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti

Düğünde kaydedilen görüntü infial yarattı
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil