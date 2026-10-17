Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, İran'ın Yemen'de arabulucu değil taraf olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, İran'ın Husilere füze ve İHA desteği verdiğini belirterek Tahran'ın Yemen'de arabulucu değil savaşın tarafı olduğunu söyledi. Zube, bu desteğin Yemen'in egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkedeki çatışmaları derinleştirdiğini ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, "İran'ın Husilere destek vererek Yemen'deki savaşın uzamasına katkıda bulunduğunu" bu nedenle Tahran'ın arabulucu olmayacağını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zube, İranlı yetkililerin Yemen'de arabuluculuk yapma tekliflerine tepki göstererek "Tahran yönetiminin çatışmada taraf olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın Husilere füze ve insansız hava araçları (İHA) sağladığını" aktaran Zube, bu desteğin Yemen'in egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkedeki çatışmaları derinleştirdiğini ifade etti.

Zube, Husilerin Aden'deki hükümet binalarını ve havalimanını hedef aldığını, Taiz'i kuşatarak yerleşim bölgelerine saldırdığını ve Marib başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde sivilleri hedef aldığını dile getirdi.

Yemenli Bakan, Tahran'ın Husilere destek verdiğini dile getirerek, "İran, Yemen'deki savaşın tarafıdır, arabulucusu değil." ifadesini kullandı.

Zube, Husilerin uluslararası ve bölgesel barış girişimlerine yanıt vermediğini, gerilimin azaltılmasını askeri kapasitelerini güçlendirmek için kullandığını belirterek, İran'ın Yemen'i bölgesel müzakerelerde bir koz olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi

İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Gül: Sel mağdurlarına 10'ar bin lira yardım yapılacak

Selden etkilenen vatandaşlara maddi destek
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Acun'un kabusu devam ediyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu

Gelin ve damat tarafı birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Amedspor kazanmaya devam ediyor

Amedspor'u tutabilene aşk olsun!
Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira