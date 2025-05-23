Yemen'den İsrail'e Yeni Füze Saldırısı

Yemen'den İsrail'e Yeni Füze Saldırısı
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Yemen'den İsrail'e Yeni Füze Saldırısı
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırı nedeniyle ülkenin birçok yerinde sirenler çaldı ancak hasar meydana gelmedi.

- Yemen'den İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail ordusu: "Sirenler çaldı, füze engellendi"

TEL AVİV - İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürürken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme saldırısı daha yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu. Son gelişme ile birlikte Yemen'deki İran destekli Husilerin son 24 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının sayısı en az 2'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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