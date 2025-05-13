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Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Riyad'da konuşma yaparken, Yemen'den İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. İsrail ordusu, saldırıyı önleyerek füzeyi imha etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da konuşma yaparken, Yemen'den İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava savunma sistemleri Yemen'den atılan balistik füzeyi önledi. Saldırı süresince Tel Aviv'den Batı Şeria'ya uzanan çok geniş bir alanda saldırı uyarı sirenleri çaldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in Arrow-3 (Ok-3) balistik füze savunma sistemleri Yemen'den atılan füzeyi imha etti.

İsrail'in Gazze'ye 19 aydır devam eden saldırılarına karşılık olarak saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husiler'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'e balistik füze saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gittiği Riyad'da konuşma yaparken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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