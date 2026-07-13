Yemen Başkanlık Konseyi: Hava sahamızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Yemen'i bölgesel bir çekişmeye sürüklememek için çatışmayı genişletmeme yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Alimi, İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapma girişimine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Dost ve arabulucu girişimlere rağmen İran'dan Sana Havalimanı'na hukuka aykırı yeni bir uçuşun dayatılmasına izin vermediğine dikkati çeken Alimi, şunları kaydetti:

" İran'a ait uçağın Sana Havalimanı'na iniş yapması, Yemen Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ihlali olduğu gibi devlet kurumlarını hafife almaktır. Bu girişim ayrıca, Yemen'i daha fazla gerilimden koruma çabalarını reddetmektir."

Yemen Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarının altını çizen Alimi, "Yemen güvenlik güçleri, ülkenin ulusal egemenliğini korumak üzere Sana Havalimanı pistlerini hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Yemen'de çatışmaların yayılmaması için gerekli talimatları verdiğine işaret eden Alimi, " İran'ın kendi çıkarları için Yemen'i ve halkını içine çekmeye çalıştığı savaşlardan korumayı hedeflediklerini" belirtti.

İran'ın Yemen'in hem topraklarını hem de insanlarını bölgesel çekişmelere alet ettiğini belirten Alimi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemen, hiçbir uçağın ne Sana Havalimanı'nda ne de başka bir havalimanında hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyecek. Ülkenin egemenliğini ihlal eden veya toprakları, hava sahası ve havalimanları üzerindeki yetkisini azaltan her türlü oldubittiyi dayatma girişimini reddediyoruz."

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.