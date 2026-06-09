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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın engellendiğini açıkladı

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İsrail ordusu, Eilat kentinde sirenlerin çalmasının ardından Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. Bu, yaklaşık iki ay içinde Yemen'den yapılan ilk İHA saldırısı olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, güneydeki Eilat kentinde sirenlerin çalmasının ardından Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin, Yemen'den fırlatılan ve Eilat'ta hava sahasına giren bir İHA'yı engellediği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu ise bunun, Yemen'den yaklaşık iki ay içinde fırlatılan ilk İHA ve dünkü füze saldırısının ardından 24 saat içinde gerçekleşen ikinci saldırı olduğunu ifade etti.

Husilerden İHA ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Yemen'den, İsrail'e balistik füze fırlatıldığını, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, işgal altındaki Yafa'daki "hassas hedefleri" füzelerle hedef aldıklarını ve İsrail'in Kızıldeniz'deki hareketlerine yasak getirdiklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
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