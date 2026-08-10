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Husiler: Çatışmalarda 20 üye öldü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmaların tırmandığı çeşitli cephelerde 20 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmaların tırmandığı çeşitli cephelerde 20 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, aralarında 14 subayın bulunduğu 20 Husi mensubu için Sana, Zamar ve Amran ile ülkenin kuzeybatısındaki Hacce, Saada ve Mahvit vilayetlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

Husiler, söz konusu mensuplarının ne zaman ve hangi cephelerde öldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek verirken, İran destekli Husiler 2014'ün sonlarından bu yana başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Kaynak: AA
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