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Husiler Taiz'de Lokantaya Füze Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde sivillerin bulunduğu bir lokantaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde sivillerin bulunduğu bir lokantaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA, konuyla ilgili habere yer verdi.

Husilerin, Taiz'deki El-Muha Kavşağı'nda bir lokantaya balistik füzeyle saldırı düzenlediği, olayda yaralılar olduğu ifade edildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, resmi makamlardan da henüz açıklama yapılmadı.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Son dönemdeki çatışmalar, 2022 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki ateşkes sürecinden bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışma dalgaları arasında yer alırken, uluslararası merciler Yemen'in yeniden geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA
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