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Yemen'deki Husilerin çatışmalardan kaçan bir aileyi hedef alması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

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Yemen'deki Husilerin, çatışmalardan kaçmak amacıyla ülkenin batısındaki Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husilerin, çatışmalardan kaçmak amacıyla ülkenin batısındaki Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yemen'deki bağımsız haber sitesi "El-Masdar Online"ın haberine göre Husiler, Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden 6 kişilik bir aileye ateş açtı.

Saldırı sonucu 2 çocuk ile dedeleri yaşamını yitirdi, çocukların annesi ile diğer 2 çocuk ise yaralandı.

Husiler, söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinin bazı bölgelerinde, hükümet güçleri ile Husiler arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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