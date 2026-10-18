Yemen'deki Husilerin af kararıyla 159 mahkum serbest bırakıldı

Yemen'deki Husilerin af kararıyla 159 mahkum serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında yakın dönemdeki çatışmalar sırasında teslim oldukları belirtilen 159 mahkumu cumartesi günü serbest bıraktı. Serbest bırakılmayı bekleyen mahkumlar, başkent Sana'da 17 Ekim 2026 tarihli fotoğrafta yer aldı.
SANA, 18 Ekim (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da serbest bırakılmayı bekleyen mahkumlar, 17 Ekim 2026.
Yemen'deki Husiler, ilan edilen af kapsamında yakın dönemdeki çatışmalar sırasında teslim oldukları belirtilen 159 mahkumu cumartesi günü serbest bıraktı. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua