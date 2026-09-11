Yemen'deki Husiler ülkenin batı kesiminde 5 bin 400 kilometrekarelik bölgeyi ele geçirdiklerini savundu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batı kesiminde 5 bin 400 kilometrekarelik 6 ilçeyi ele geçirdiklerini ve bölgede deniz taşımacılığının "güvenli" olduğunu öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ülkede 3 Eylül'de şiddetlenen çatışmalara ilişkin konuştu.

Seri, Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde yaklaşık 5 bin 400 kilometrekareyi kapsayan 6 ilçeyi ele geçirdiklerini iddia etti.

Bölgedeki deniz trafiğiyle ilgili Seri, Suudi Arabistan'a ait gemiler dışında deniz taşımacılığının tüm şirketler için güvenli olduğunu öne sürdü.

Seri, bölgedeki Suudi Arabistan gemilerine karşı "ablukaya ablukayla, saldırıya saldırıyla" karşılık vereceklerini söyledi.

Husilerin Sözcüsü, bölgede 38 tugaydan oluşan 7 askeri birliği hedef aldıklarını, Suudi Arabistan'a ait 32 savaş uçağını hedef aldıklarını ve bunlardan 9'unu düşürdüklerini iddia etti.

Seri'nin konuşması sırasında Husilerin ele geçirdiğini açıkladığı, stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'na ilişkin herhangi bir ifade kullanmaması dikkati çekti.

Yemen hükümetine yakın kaynakların aktardığına göre Husiler, Babulmendeb Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası ile Kızıldeniz kıyısındaki Taiz kentine bağlı Zubab ilçesini ele geçirmişti.

Haritadaki değişim ve ülkedeki genel durum

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma ve Babulmendeb'in önemi

ABD-İran çatışmasında Hürmüz Boğazı'nın tıkanması ve petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının durma noktasına gelmesi, Kızıldeniz güzergahını daha yaşamsal hale getirmişti.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor.

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçmek zorunda olması dolayısıyla milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, bu güzergah üzerinden taşınıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayı başından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasında değişikliklere yol açıyor.

Kaynak: AA