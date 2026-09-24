Haberler

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldık.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldık

Kaynak: AA
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler

Yine yaptı babalığını!

Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz

Afrikalı lider BM kürsüsünde isyan etti: Yardım istemiyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum