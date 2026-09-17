Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdük

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdükGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MARİB, 17 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in Marib vilayetinde düşürülen Suudi Arabistan'a ait savaş uçağı, 16 Eylül 2026. Yemen'deki Husiler çarşamba günü, ülkenin kuzeydoğusundaki Marib vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
MARİB, 17 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in Marib vilayetinde düşürülen Suudi Arabistan'a ait savaş uçağı, 16 Eylül 2026.
Yemen'deki Husiler çarşamba günü, ülkenin kuzeydoğusundaki Marib vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
İki taraf arasındaki çatışmalar, artan hava operasyonları ve sınır ötesi saldırılarla yeni bir boyuta ulaştı. (Fotoğraf: Husi Medya Merkezi /Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua