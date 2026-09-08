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Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik

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Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik.

Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik

Kaynak: AA
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