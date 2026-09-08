Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik
Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik.
Yemen'deki Husiler: (Sabah saatlerinde) Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledik
Kaynak: AA