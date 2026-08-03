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Yemen'de Husiler: 3 Mensup Öldü

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Yemen’deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA, hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda ölen 3 Husi mensubu için başkent Sana, Dali ve Hacce'de cenaze töreni düzenlendiğini bildirdi.

Ölen Husi mensuplarından ikisinin subay olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu kişilerin nerede, ne zaman ve hangi koşullarda öldüklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana ile bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrolünde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Temmuz 2026'nın başından bu yana birçok cephede gerilim yeniden tırmanırken, ülkede 2022'den bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Arap Koalisyonu da 2022'den bu yana ilk kez Hudeyde ili ile Yemen'in batısındaki Kameran Adası'nda Husilere ait noktaları hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'daki bazı tesis ve noktaları hedef aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, öncülük ettiği Arap Koalisyonu aracılığıyla Yemen hükümetine destek verirken, Riyad ve müttefikleri İran'ı Husilere destek sağlamakla suçluyor.

Kaynak: AA
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